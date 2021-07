Claus Spruzina: "Die Kunst entführt uns aus dem Alltag"

Claus Spruzina ist Präsident der Salzburger Notariatskammer, Honorarprofessor und Kunstförderer. Schloss Wiespach in Hallein hat er mit seiner Galerie in ein kulturelles Zentrum verwandelt.

Der gebürtige Eugendorfer Claus Spruzina (59) lebt mit seiner Frau in Seekirchen. Im Interview mit den Flachgauer Nachrichten verrät er, warum er sein Geld lieber in Kunst statt in teuere Autos investiert und was sich für ihn persönlich durch die Pandemie verändert hat.

Redaktion: Sie könnten Ihre Zeit und Ihr Geld auch in teure Autos oder einen Drittwohnsitz auf den Bahamas investieren. Warum haben Sie sich für die Kunst entschieden?Claus Spruzina: Ich liebe die Kunst. Sie verschönert mir ...