"Clue Crew": Kritischer Punk in Mundart

"Wir träumen, denken und reden in Dialekt", sagt Wolfgang Posch von der Punkband "Clue Crew". Die vier Musiker wollen mit sowohl kritischen als auch lustigen Stücken beim Publikum punkten. Die Punkband ist auf der 25. Ausgabe des Xtra-Ordinary-Samplers vertreten, der vom Rockhouse herausgegeben wird.

Der Bandname ist Englisch, doch ihre Texte sind in deutscher Sprache verfasst. Genauer gesagt in unterschiedlichen Dialekten. Die Rede ist von der "Clue Crew" (auf Deutsch die Kleberbande), einer Salzburger Punkband, die in dieser Formation seit dem Jahr 2016 besteht.

Die vier Mitglieder Thomas Mulitzer, Wolfgang Posch, Andreas Posch (die beiden sind nicht miteinander verwandt) und Benedikt Emig wohnen in Salzburg und bilden diese musikalische Formation.

Ein wahres Multitalent dieser Band ist Wolfgang Posch. Der gebürtiger ...