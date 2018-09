Das Auge öffnen für Un-vorher-Gesehenes

Die Galerie Welz holte nach langen Jahren Hermann Kremsmayer, den "verlorenen Sohn", wieder zurück in seine Heimatstadt. Gekommen ist der Künstler mit Bildern voller Farben, Raum und Lichtimagination.

Es den Betrachtern einfach zu machen ist seine Sache nicht. Das Bilderreich Hermann Kremsmayers - Gestalten, Flächen voller Licht und Schatten, Symbole, in Farbe gegossener Ausdruck, der sich dem Gegenständlichen verweigert - will sorgfältig erschlossen werden. Der Salzburger Künstler, den die Galerie Welz wie einen "verlorenen Sohn" wieder zurück in seine ehemalige Heimatstadt geholt hat, wartet hauptsächlich mit zwei Zugängen auf.