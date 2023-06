Das berühmte Salzburger Sattlerpanorama entschwebte spektakulär

Plus

Am Dienstagvormittag trat das weltberühmte Gemälde in einem 2,6 Tonnen schweren Stahlzylinder die Reise ins Zwischenlager nach Wals-Siezenheim an.

BILD: SN/CHRIS HOFER Durch eine Öffnung im Dach des Panorama-Museums wurde das in eine Stahlbox verpackte Sattlerpanorama auf den Residenzplatz gehoben und in einen Kunsttransporter verladen. BILD: SN/CHRIS HOFER Die Mitarbeiter der Firma Stahlbau Ziegler verluden den Zylinder in den Kunsttransporter. BILD: SN/CHRIS HOFER Direktor Martin Hochleitner. BILD: SN/CHRIS HOFER Der Kran hievte den Stahlzylinder durch das Dach des Panorama-Museums. BILD: SN/CHRIS HOFER Der Kran hievte den Stahlzylinder durch das Dach des Panorama-Museums. BILD: SN/CHRIS HOFER Die Chefrestauratorin im Salzburg Museum, Judith Niedermair-Altenburg. BILD: SN/CHRIS HOFER Der Stahlzylinder wird auf den Residenzplatz gehoben.