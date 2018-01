Das Bild zu Inventarnummer 1

Ein kuriose Ölskizze von Hans Makart zeigt eine kostbare Salzburger Waffe.

Das Salzburg Museum ist um eine Raffinesse reicher: Offenbar hat Hans Makart, der 1849 in Salzburg Sohn des Zimmeraufsehers in Schloss Mirabell auf die Welt gekommen war, irgendwann einmal eine martialische Kostbarkeit gemalt: ein Doppelradschlossgewehr aus dem Besitz von Erzbischof Kardinal Matthäus Lang von Wellenburg aus dem Jahr 1534. Das unlängst erworbene Gemälde wurde am Mittwoch vorgestellt. Dessen Entdeckung folgt der ebenso überraschenden Entdeckung der Waffe.