"Das Cello" im Europark: Ein Schnitt in den Finger beendet die Karriere

Ein neues Theaterstück im Oval erzählt von der Kunst des Cellospiels und den Launen des Lebens.

Am Anfang stand ein Unfall. Ein Schauspieler hatte sich in den Finger geschnitten und fiel aus. Elfi Schweiger ließ sich von dieser Begebenheit zu einem Theaterstück inspirieren. "Es geht darum, dass ein Cellist sich den Finger so verletzt hat, dass er nicht mehr spielen kann. Daher lässt er sein Leben Revue passieren", erzählt die Salzburger Autorin.

Rechtzeitig zum Festspielbeginn kommt "Das Cello" am kommenden Montag im Oval im Europark zur Uraufführung. Inszeniert wird der Monolog für einen Schauspieler ...