Das Dialekt-Kastl wird jetzt mehrsprachig

Is ois nit gonz oafoch! Warum? Weil der Pinzgau eine mehrsprachige Zone ist. Dem tragen wir aber ab sofort Rechnung.

Der Ober sticht den Unter. Soweit klar. Aber was ist, wenn der Ober den Unter nicht versteht? Sprich, sich der Oberpinzgauer keinen Reim darauf machen kann, was ihm die Unterpinzgauerin a so dazön mecht?

Nicht zu vergessen: Den Mitterpinzgau gibt es ja auch noch mit all den vielen Menschen, die dort wohnen. Dort wie da sprechen viele im Dialekt. In eigener regionaler Ausprägung. Der Pinzgau ist so gesehen mehrsprachig. Dem wollen wir ab sofort auch entsprechen. Indem sich ...