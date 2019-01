Das Domquartier bekommt fünf Jahre nach seiner Eröffnung frische Impulse. "Wir müssen den Eingangsbereich verbessern", kündigte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Donnerstag an. Dafür sollen die von der Universität für Gipsfiguren genutzten Räume rechts vom Durchgang in Kassa, Shop und Garderobe umgewandelt werden. Die Universität soll dafür Räume im ersten Stock bekommen, die die Residenzgalerie als Depot benützt. Folglich soll dieses Depot woanders unterkommen.