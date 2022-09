Das FIS-Landesskimuseum erhält den Museumspreis

Am 14. September wird das Landesskimuseum in Werfenweng mit dem Salzburger Museumsschlüssel, dem Landespreis für Salzburger Regionalmuseen ausgezeichnet.

"Es ist die höchste Auszeichnung", freut sich Obmann Hans Müller für das FIS-Landesskimuseum in Werfenweng, das am 14. September den Salzburger Museumsschlüssel 2022 erhalten wird. "Natürlich ist es aber auch eine Herausforderung, weil wir die Qualität nicht nur erhalten, sondern weiter ausbauen müssen." Denn die strenge und hochkarätige fünfköpfige Jury gab mit der Auszeichnung auch gleich einige Qualitäts-Verbesserungsvoschläge mit. Vieles sei in der jüngsten Vergangenheit aber bereits passiert, sagt Müller, der auf viele gelungene Ausstellungen zurückblickt.



