Das Gold im Salzburger Landestheater wird nun freigelegt

Hinter verschlossenen Türen holen Restauratoren im Landestheater ursprüngliche Elemente hervor

Um 13,6 Millionen Euro wird das Landestheater heuer saniert. Die Vorstellungen müssen währenddessen in ein Zirkuszelt beim Messezentrum ausweichen. Landestheater-Direktor und Intendant Carl Philip von Maldeghem sieht den vorübergehenden Standortwechsel aber sehr positiv: "Unsere romantische Zirkusstadt am Messegelände zieht nun auch Gäste fernab vom normalen Theaterpublikum an." Parkplätze gibt es dort nebenbei genügend. Ganz kostenlos wird das Parken dort aber wohl auch für Theatergäste nicht werden - doch es gebe bereits Verhandlungen bezüglich Vergünstigungen.

