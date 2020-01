Das Land, wo die Idylle nur eine Kulisse ist

Bei den 4. Bauern-Film-Tagen in Neukirchen werden Filme gezeigt, die das Landleben jenseits von guten und schlechten Klischees zeigen.

Die Wahrheit liegt nicht im Werbebild für Touristen. Die Bauern-Film-Tage in Neukirchen begeben sich von Freitag bis Sonntag zum 4. Mal auf die Suche nach ihr. Veranstalter Hubert Kirchner sagt: "Es geht um die kritische Auseinandersetzung mit der Landwirtschaft und dem Leben auf dem Land. Mit allen guten und allen schlechten Seiten." Die Wahrheit ist zum Beispiel, dass die Filmtage wesentlich schlechter besucht waren, als sie einmal Ende Februar stattfanden. Deshalb sind sie jetzt nur mehr Ende Jänner. Kirchner: "Eine Bäuerin hat mir gesagt, Ende Februar haben sie keine Zeit fürs Kino. Da müssen sie arbeiten, weil Hochsaison ist."

Die Filme werden im Kammerlanderstall in Neukirchen gezeigt und beginnen jeweils um 20 Uhr. Die Eintrittskarte zum Preis von zehn Euro gibt es nur an der Abendkassa. Den Anfang macht am Freitag der erfolgreichste Schweizer Dokumentarfilm: "Alpzyt - keine Ferien, aber schöner". Er zeigt drei Familien in ihrem Alltag auf der Alp. Die Landschaftsbilder sind beeindruckend, aber das Leben als Bergbauer ist entbehrungsreich. Von 5 bis 21 Uhr wird gearbeitet. Dann kalt geduscht. Wer es warm will, muss Feuer machen, wer Wasser will, muss es aus dem Brunnen holen. "Es ist ein Leben, dessen Wert wir erst jetzt erkennen, wo wir es zu verlieren drohen", heißt es in der Filmbeschreibung.

Am Samstag läuft der vielfach preisgekrönte Film "Der Einsiedler". Er erzählt das Schicksal einer Südtiroler Bergbauernfamilie und die beklemmende Beziehung der Bäuerin Marianne, die ihren Lebensabend auf dem abgeschiedenen Hof verbringen will, mit ihrem Sohn, der im Tal Anschluss sucht.

Beim HeimatFilmAbend am Sonntag zeigt die Filmemacherin Margit Gantner vom Filmclub Oberpinzgau Porträts aus der Region. "Wir dokumentieren seit 50 Jahren das alte Handwerk und Bauernleben", sagt Gantner. "In einem der Filme erzählt eine Frau, die ihr Leben lang Bauerndirn war. Sie wurde 1919 geboren und als Kind zu einem Bauern ausgestiftet, wie es früher üblich war." Den Film hat Gantner 2005 gedreht. Viele gebe es jetzt nicht mehr, die von damals erzählen könnten, sagt die Neukirchnerin. "Die Leute sterben uns weg."