Das Raum-Klavier nutzt Konservendosen als Resonanzkörper

Instrumentenbauer Rio Mäuerle lässt das Piano mit dem Raum spielen. Bis Ende Mai ist es in Salzburg zu sehen und zu hören.

Noch bis zum 31. Mai stellt der in Salzburg lebende Instrumentenbauer Rio Mäuerle bei einem Klavierfestival in der Fabrik BBK an der Schallmooser Hauptstraße sein Raum-Klavier aus. Das Besondere daran: Die Saiten des Pianos sind mit 85 frei im Raum hängenden Konservendosen verbunden worden. Die Dosenböden ersetzen den herausgenommenen Resonanzboden des Pianos und sorgen für nie dagewese Klangerlebnisse.

"Es ist ein Spiel mit dem Raum. Manche Töne scheppern, andere klingen verfremdet metallisch oder rein und klar wie eine Glocke", beschreibt Rio Mäuerle. Die Ausstellung ist werktags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Dabei wird das Raum-Klavier von Pianisten, Tänzern und einem Schlagzeuger bespielt und erkundet. Am Sonntagnachmittag erhält das Publikum die Gelegenheit, sich selbst an die Tasten zu setzen.

Quelle: SN