Das Salzburger Rockhouse feiert und präsentiert die neue Saison

Dass im Rockhouse Salzburg gern gefeiert wird, ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. In der neuen Saison hat das Rockhouse selbst aber auch einiges zu feiern, beispielsweise seinen 26. Geburtstag, den es mit einem bunten Line-Up begeht. Auch das restliche Programm ist mit einigen Jubilaren gefüllt.

Doch zuerst zum eigenen Haus. Das feiert am 12. Oktober Geburtstag, und das traditionell mit einer großen Party auf beiden Bühnen des Hauses. Mit Dicht & Ergreifend schenkt sich das Rockhouse bayerischen Rap aus Berlin. Das Duo ist mittlerweile mehr als ein Szene-Geheimtipp, wie auch der zweite Headliner des Abends: der australische Singer & Songwriter Alex Cameron. Ebenfalls auf der Bühne stehen zum Geburtstag Paul Jets und Sean Koch, bevor verschiedene DJ-Sets zum Tanzen auflegen. Um mitfeiern zu können, sollte man erfahrungsgemäß schnell sein, die letzten Jahre waren die Geburtstagspartys meist schnell ausverkauft.

20 Jahre jünger als das Rockhouse selbst ist die Konzertreihe Eleven Empire. Eine Woche vor dem Rockhouse feiert die Reihe am 5. Oktober ihr sechsjähriges Bestehen. Sie wurde dafür bekannt, noch eher unbekannteren Künstlern eine Bühne zu bieten, was einst auch Größen wie Wanda oder Drangsal schätzten. Zu Ehren der Reihe spielen an diesem Abend Candice Gordon, The Whiskey Foundation und A.S. Fanning in der Rockhouse Bar.

Internationale Acts und viel heimische Musik

Auch über die Grenzen der Stadt hinaus hat sich das Rockhouse einen Namen gemacht und schafft es deswegen auch in der neuen Saison, international gefeierte Künstler an die Salzach zu holen. Die englische Kultband The Tiger Lillies und La Pegatina aus Barcelona geben sich im November die Klinke in die Hand, den Anfang macht Sven Regeners Band Element Of Crime, die immer wieder gerne nach Salzburg kommt. Ebenfalls deutschsprachige Größen, wenn auch noch nicht so lange im Geschäft, sind Johannes Oerding und Max Giesinger, die der sogenannten Riege der "Neuen Deutschen Songpoeten" entstammen und dieses, beziehungsweise nächstes Jahr im Rockhouse vorbei schauen.

Weniger weit dürfte die Anreise der österreichischen Stars wie Voodoo Jürgens, Turbobier oder Last Band Standing ausfallen, und auch die Local Heroes sind wieder stark vertreten. Die Reihe bietet wieder einen monatlichen Querschnitt durch die heimische Musikszene. Dazu zählen auch die Heimo-Erbse-Preisträger von Gospel Dating Service, die am 24. Oktober ihr neues Album vorstellen. Die beliebte Konzertreihe Blue Monday wird auch in dieser Saison weitergeführt, ebenso wie die zahlreichen kostenlosen Workshops der Rockhouse Academy.

Das gesamte Programm und Infos zu den Workshops: www.rockhouse.at

Quelle: APA