Das Warten hat sich gelohnt: Helene Fischer kommt im Oktober nach Bad Hofgastein

Jetzt also doch: Helene Fischer kommt am 1. Oktober nach Bad Hofgastein. 25.000 Besucher werden erwartet.

"Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere und live ist nun mal der ultimative Test für einen Künstler", sagt Helene Fischer. Sie muss es wissen, ihre Tourneen und Konzerte sind stets ausverkauft, die Reaktionen ihres Publikums sind euphorisch.

Mit dem Live-Auftritt in Bad Hofgastein hatte es sich ja bisher ordentlich gespießt. Ursprünglich hätte Helene Fischer schon am 4. April 2020 im Rahmen des Sound & Snow Gastein bei der Talstation der Schlossalmbahn auftreten sollen. Was dann passierte, ...