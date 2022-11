Der Grant ist gratis

Viele Österreich-Reisende loben die Gastfreundschaft, und ich wundere mich.

Ich hab in letzter Zeit immer wieder in Berichten von Menschen aus der Gastronomie gelesen, wie arg sie behandelt werden: einerseits von der Kundschaft, die herumkommandiert, sich beschwert und kaum Trinkgeld gibt, andererseits von den Chefitäten, die wenig zahlen, rumschreien und sich wundern, dass sie kein Personal mehr finden. Das ist jetzt in der Zusammenfassung überspitzt dargestellt, doch der Grundtenor der Erzählungen von Leuten, die in der Gastro arbeiten, ist, dass es ungeil ist, in der Gastro zu arbeiten. Dass ...