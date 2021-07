Das (zweite) Leben des Bryan

Er ist scheints überall daheim. Auch bei Ihnen! Ja, und sogar bei der Queen im Buckingham Palace. Die Rede ist vom Rockmusiker Bryan Adams.

Dieses "überall daheim sein" bezieht sich einerseits auf seine Musik.

Mit Nummern wie "Please Forgive Me", "Everything I Do" oder "Summer of '69" gelangen dem 1959 geborenen Kanadier Welthits. Ihnen zu entkommen ist seit Jahrzehnten praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Sie haben sich global in den Gehörgängen eingenistet. Dazu zählt übrigens, auch "All for Love", der Soundtrack zum Film "Die drei Musketiere", gemeinsam gesungen mit Sting und Rod Stewart. Ein wirklich besonders herrlich gelungener Schmachtfetzen!

Doch ...