DAWN: Das Salzburger Rockhouse lädt zum Sommerfest

Das DAWN-Sommerfest bringt am Freitag (28. Juni) eine bunte Auswahl hochinteressanter Bands auf die Bühnen des Salzburger Rockhouse.

Passend zu den sommerlichen Temperaturen lädt das Rockhouse am kommenden Freitag ab 17 Uhr zu einer heißen Sommerparty: Das von der Reihe Eleven Empire kuratierte Sommerfest DAWN schlägt sein drittes Kapitel auf. Auch dieses Mal erwartet die Besucherinnen und Besucher des Rockhouse auf beiden Bühnen ein unkonventionelles und spannendes Programm.

Hier das Line-Up:

Die Nerven (DE)

Ätna (DE)

Please Madame (AT)

Bearcubs DJ Set (UK)

Aiming For Enrike (NO)

Molly (AT)

Good Wilson (AT)

Yakata (AT)

Auf der Rockhouse-Homepage gibt es alle weiteren Infos zum DAWN-Sommerfest.

Quelle: SN