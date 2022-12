Den Moment einfangen und sichtbar machen

Haymo Bachmaiers Leidenschaft ist die analoge Fotografie. Im Clubraum der KHG zeigt er noch bis 23. Dezember seine "Street Photography".

In der Wohnung von Haymo Bachmaier in Alt-Liefering herrscht regelmäßig Hochspannung. Nämlich dann, wenn er seine Filmrollen entwickelt. Da wird sichtbar, was Tage zuvor seine Aufmerksamkeit erregt hat. Ob es diese wert war. Ob er rechtzeitig den Auslöser gedrückt hat - oder vielleicht doch eine Sekunde zu spät dran war. "Ich mag das Experimentieren. Mit Licht und Schatten, mit Mehrfachbelichtung. Manchmal entdecke ich beim Entwickeln noch etwas auf dem Bild, das ich beim Fotografieren gar nicht bemerkt habe", sagt der ...