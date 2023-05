Der erste Flieder gehört der Madonna

Der Mai ist Marienmonat. Jetzt ist die Zeit, um der Gottesmutter duftende Blüten zu widmen und sie in Maiandachten anzurufen.

Die Stiftskirche St. Peter würdigt im Mai die Gottesmutter: mit frischem Flieder am Maria-Säul-Altar und mit Maiandachten an Sonn- und Feiertagen um 19.30 Uhr.

Welch Duft! An den Marmorstufen im linken Seitenschiff der Stiftskirche St. Peter wird die Nase von sanfter Frische betört. Die rote Kordel verhindert den Zutritt, sodass die Ursache - noch dazu behütet von einer Alarmanlage - fast verborgen bleibt. An der linken Wand ist der Maria-Säul-Altar mit der Schönen Madonna, ein barock gefasstes gotisches Meisterwerk. Ihr zu Füßen sind die ersten Fliederblüten aus dem Klostergarten üppig arrangiert. "Duftende Blumen werden immer mit Maria in Verbindung gebracht", erläutert Kirchenrektor Pater Jakob.

