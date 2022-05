Der Erzabt gibt dem Abt ein kostbares Musik-Autograf zurück

Eine Komposition von Michael Haydn ist nun wieder in Stift Michaelbeuern.

80 Jahre hat es gebraucht, bis ein 1942 entwendetes Autograf an seinen Eigentümer zurückgegeben ist. Dies teilte Pater Petrus Eder vom Stift Sankt Peter mit und stellte fest: "Kriege sind schnell vom Zaun gebrochen, aber wie lange dauert es, die Schäden zu beheben!" Die Schadensbehebung erfolgte am Dienstag dieser Woche in einem erstaunlichen Akt: Der Erzabt von St. Peter, Korbinian Birnbacher, restituierte das Autograf "Regina coeli" von Johann Michael Haydn an Abt Johannes Perkmann von Michaelbeuern, und das "in brüderlicher ...