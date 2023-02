Der Frühling naht: Haus der Natur zeigt Sonderausstellung "Das große Aufblühen"

Das Salzburger Haus der Natur zeigt ab Mittwoch (1. März) die Sonderausstellung: "Das große Aufblühen - Blumenbilder von Mariloise Jordan". Es ist bereits die dritte Zusammenarbeit der inzwischen 90-jährigen Künstlerin mit dem Haus der Natur.

Im Oktober 1962 wurde die Künstlerin in die Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs aufgenommen. 1968 stellte sie ihre Arbeiten erstmals im Haus der Natur aus, die aktuelle Sonderschau "Das große Aufblühen" ist bereits ihre dritte Zusammenarbeit mit dem Haus der Natur.

Detailverliebt

Die Aquarelle von Mariloise Jordan zeigen Pflanzen oder Pflanzengemeinschaften aus dem unmittelbaren Umfeld der Künstlerin, der Bergwelt der Hohen Tauern. "Die Blume muss man so zeichnen wie sie ist - in ihrer ganzen Schönheit und Einfachheit." Die von ihr gemalten Pflanzenarten gibt sie dabei so präzise wieder, dass sie mühelos wissenschaftlich bestimmt werden können.