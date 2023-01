"Der Fuchs"-Hauptdarsteller Simon Morzé: "Adrian verlangte mir alles ab"

"Der Fuchs", der neue Film von Adrian Goiginger, läuft sehr erfolgreich in den Kinos. Die Pinzgauer Nachrichten sprachen mit Hauptdarsteller Simon Morzé.

Simon Morzé (27) ist Hauptdarsteller in "Der Fuchs", dem jüngsten Film von Adrian Goiginger. Goiginger erzählt darin aus der wahren Geschichte und dem harten Leben seines Saalfeldener Urgroßvaters Franz Streitberger. Der Film schildert von seiner Zeit als Pinzgauer Bergbauernsohn in den 1920er-Jahren, von der großen Not der Familie. Streitberger wurde als jüngster und schmächtigster Sohn von seinem Vater als Knecht an einen Großbauern in Piesendorf übergeben. Der junge Franz wird im Film vom neunjährigen Max Reinwald aus Saalbach-Hinterglemm gespielt.

...