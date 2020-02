Der Himmel über einem schroffen Landstrich

Die Ausstellung "Gemeinsamkeit Pinzgau" war zunächst im Salzburger Traklhaus zu sehen. Nun kehren die Werke in die Region zurück und werden im Kunsthaus Nexus in Saalfelden gezeigt. Die Ausstellung beschert auch ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Leiter der Kunsthalle.

Er werde still daneben stehen. Und sich fühlen wie ein begossener Pudel. Das, so Christoph Feichtinger, entspreche in der Regel der Gefühlslage von Künstlern. Und zwar immer dann, wenn sie und ihr Werk im Fokus einer Ausstellung stünden. Wenn kluge ...