Der Kulturbegriff ist aufzumachen

Die Initiative "Salzburg 2024" bringt eine Strategie auf den Weg.

Auch ohne Titel der EU kann Salzburg eine Kulturstadt in neuem Sinne oder gar Kulturhauptstadt werden. Dies hat sich eine unabhängige, in einem Verein formierte Initiative namens "Salzburg 2024" vorgenommen, nachdem der Gemeinderat 2018 beschlossen hat, sich nicht einmal um das zu bewerben, was Bad Ischl und dem Salzkammergut nun zugesprochen ist: Europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2024 zu werden.

Was dieser Verein unter Vorsitz der Kommunikationswissenschafterin Ursula Maier-Rabler mit der Kulturabteilung der Stadt Salzburg unter Leitung von Ingrid ...