Der Lebensbeginn im Fokus der Wissenschaft

Im Bildungszentrum St. Virgil wurde dem Thema des Aufwachsens von Kindern viel Raum geboten.

Es war die dritte Konferenz dieser Art. Im St.-Virgil-Bildungszentrum ging kürzlich die "Early Life Care"-Konferenz und die 28. Jahrestagung der Gesellschaft für Seelische Gesundheit in der frühen Kindheit (GAIMH) über die Bühne.

Veränderung und Chancen beim Aufwachsen in Vielfalt

Unter diesem Titel wurden Themen behandelt, die derzeit gesellschaftliche Dringlichkeit aufweisen, wie die Auswirkungen gesellschaftlicher Unruhefaktoren auf die kindliche Entwicklung, Co-Parenting, die Herausforderung der Elternschaft und wie man Hoffnung und Kraft in dunklen Zeiten schöpfen kann.

"Early Life Care"-Konferenz

Die GAIMH-Jahrestagung findet alle drei Jahre in Österreich statt. Die Early-Life-Care-Konferenz hingegen basiert auf einer Kooperation von St. Virgil und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, wo seit 2016 der gleichnamige gemeinsame Universitätslehrgang stattfindet. Hier werden Berufsgruppen ausgebildet, die Familien und Kinder in der Zeit unmittelbar vor und nach der Geburt betreuen - von Geburtshelferinnen, Pflegenden und Ärztinnen bis zu Psychotherapeutinnen und Sozialarbeitern. Der nächste Masterlehrgang startet Anfang September.

Schließen der Lücken durch Lehrgang

"Der Lebensbeginn, so normativ glücklich er uns vorgemacht wird, hat seine Tücken", sagt Barbara Resch, Projektleiterin des Lehrgangs. Während die Palliativversorgung am Lebensende oft große Aufmerksamkeit erfahre, sei das bei medizinischen, ökonomischen und psychischen Faktoren am Lebensanfang wenig der Fall. Diese Lücke soll durch Absolventinnen des Lehrgangs und Erkenntnisse des Early-Life-Care-Instituts geschlossen werden. So sagt Referentin Nicole Strüber - sie ist Neurobiologin und Psychologin: "Die kindlichen Lebenswelten sind extrem unterschiedlich. Da wirkt sich das Erleben der Pandemie oder von Krieg bei dem einen Kind ganz anders aus als bei einem anderen." Themen wie diese gehören zum Programm von St. Virgil. Das gemeinnützige Unternehmen, mit der Erzdiözese Salzburg als Trägerin, greift "ethische, soziale, religiöse, kulturelle Themen" auf und setzt bei 1200 Veranstaltungen im Jahr "Impulse zur Entwicklung innovativer Lösungsansätze für brennende gesellschaftliche Fragen".