Der Lungau ist voller Musik

In Lessach ging das heurige Bezirksblasmusikfest über die Bühne. Die 15 Gemeinden bieten 756 aktive Musikantinnen und Musiker. Ergibt 50 pro Ort - ein beeindruckender Schnitt.

Entgegen der Prognose zeigte sich der Wettergott am Sonntag überaus freundlich: Das 34. Bezirksfest des Lungauer Blasmusikverbandes in Lessach wurde so zu einem bunten und fröhlichen. Alle 15 Kapellen aus dem Lungau, dazu viele Gastkapellen aus dem Land Salzburg, waren dabei. Im südlichsten Salzburger Bezirk spielen und musizieren derzeit nicht weniger als 756 aktive Musikantinnen und Musiker. Als Veranstalter traten die örtliche Musikkapelle und der Kameradschaftsbund von Lessach auf. Die Rainermusik Salzburg gab schon am Freitag ein Gedenkkonzert "100 Jahre Ende Erster Weltkrieg", am Samstag lockte das 4. Lessacher-Treffen "ausgewanderte Einheimische" zum Stelldichein, und sogar ein "Marketenderinnentreffen" wurde organisiert. Die Trachtenmusikkapelle Lessach gibt es mindestens seit dem Jahr 1800, schon vorher dürfte ein Spielmannszug tätig gewesen sein. Bis 1977 hieß das Orchester "Schützenmusikkapelle". Für Kapellmeister Edi Macheiner war das Bezirksfest ein krönender Abschluss: Nach 25 Jahren an der Spitze der Lessacher Kapelle übergibt er mit Jahresende an seinen 21-jährigen Nachfolger Martin Lassacher.

Quelle: SN