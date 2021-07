Der Mann, der Karajan einen Korb gab

In der Festspielzeit ist Martin Lechner noch gefragter als sonst: Weltstars kommen zu ihm, um ihre Instrumente zu perfektionieren.

Martin Lechner (69) hat im Pongau ein Unternehmen mit Weltruf aufgebaut. Am Donnerstag erhielt der Instrumentenbauer aus den Händen von Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) das Goldene Verdienstzeichen der Republik. Gewürdigt wird damit neben seinen beruflichen Leistungen auch das jahrzehntelange Engagement im Rahmen des Bischofshofener Festspielsommers.

Aktuell gehen in der Werkstatt in Bischofshofen internationale Stars der klassischen Musik aus und ein. "Die Festspielzeit ist eine besondere für uns", sagt Lechner. Die Musiker nutzen den Aufenthalt in Salzburg, um bei ...