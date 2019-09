Die Renovierung der Klosterkirche der Erzabtei ist weitgehend abgeschlossen. Nun lieferte das Marmorwerk Kiefer den neuen Volksaltar. Darin werden auch die Reliquien Platz finden.

Wo am 22. September bei der Festmesse zur Eröffnung der renovierten Stiftskirche St. Peter die hohe Geistlichkeit Einzug halten wird, rollten am Montag auf einem Stapler mehr als sieben Tonnen Untersberger Marmor für die Ewigkeit in das Gotteshaus. Kurz vor ...