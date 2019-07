Die Galerie im Traklhaus zieht in ihrer neuen Ausstellung "Gemeinsamkeit Pinzgau" Verbindungen von Faistauer und Kubin bis Thuswaldner.

Anton? Welcher Anton? Die Frage drängt sich im Salzburger Traklhaus förmlich auf. Rechts an der Wand hängen rund ein Dutzend Bilder von Anton Thuswaldner: Es sind Beispiele seiner "Tagesblätter", die der 89-jährige Künstler in Kaprun in disziplinierter, allmorgendlicher Arbeit schafft. ...