Der Prälat warnt vor dem Salzburger "Schaumbad von Belanglosigkeiten"

Johannes Neuhardt macht zum 90. Geburtstag allen Salzburg-Liebhabern ein Geschenk und weist auf eine Bedrohung hin.

Die Schönheit Salzburgs ist in Gefahr. Die europäische, weil aus Süden wie Norden beeinflusste Schönheit verkomme zu "Schaufenster-Shops" und Kitsch. Davor warnt der Prälat und Protonotar Johannes Neuhardt in seinem am Dienstag erscheinenden Buch. Akkurat zu seinem 90. Geburtstag erhebt er diese Mahnung und ergänzt sie um ein Geschenk für alle, denen Salzburg am Herzen liegt.

Was Johannes Neuhardt als verloren beklagt, ist nicht das touristische Kapital. Im Gegenteil: "Ein Riss geht durch uns." Übermäßig viele kämen auf ...