Der Salzburger Dom wird jetzt angreifbar

Sehende dürfen lernen, was Blinde längst können, und Spektakuläres trifft sich mit Unscheinbarem: So präsentiert sich "Salzburg einzigartig".

Hätte die Michaelskirche keinen Turm, würde sie spielend ins Innere einer Hand passen. So aber ragt beim Zugriff auf das Modell der Kirche, die am Residenzplatz steht, der Spitz zwischen Zeige- und Mittelfinger. Für dieselbe Hand, die sich plötzlich wie göttlich anfühlt, ist der Christus Salvator auf dem Giebel der Domfassade so winzig, dass Daumen und Zeigefinger ihn als dünnes Irgendetwas spüren. Trotzdem vermag diese Hand den Dom nicht zu packen. Die Finger erspüren Dombögen, Kuppeltambour, Gauben, Pilaster und Gesimse. ...