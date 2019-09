"Der Schuh des Manitu": Landestheater baut Marterpfahl mit Bully Herbig

Vor 18 Jahren wurde Bully Herbigs Karl-May-Parodie "Der Schuh des Manitu" zum Kinoerfolg. Nun entsteht zwischen München und Salzburg eine neue Inszenierung des gleichnamigen Musicals.

Geprobt wird in Salzburg, die Premiere findet im Oktober 2020 in München statt: Das Salzburger Landestheater und das Deutsche Theater bringen gemeinsam eine Inszenierung von "Der Schuh des Manitu" heraus. Das Musical basiert auf dem Film von Bully Herbig, der mit seiner Karl-May-Parodie 2001 einen Kino-Hit landete. Die Musical-Version folgte 2008. Andreas Gergen, der dafür das Konzept lieferte, wird nun auch bei der Inszenierung Regie führen, die in Kooperation mit Stage Entertainment und Herbigs herbX film entsteht. In Salzburg wird sie 2021 zu sehen sein.

Bully Herbig will das Projekt 18 Jahre nach dem Filmerfolg selbst begleiten: ",Der Schuh des Manitu' wurde dieses Jahr volljährig und auf der Musical-Bühne gibt's die Party dazu. Besser kann man den 18ten einfach nicht feiern!", teilte der Regisseur, Schauspieler und Produzent in einer Aussendung mit.

Quelle: SN