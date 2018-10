Sängerin Maddy Rose kämpft am Samstag um einen Plattenvertrag.

Am Samstag will sie die zwölfköpfige Jury nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrem Klavierspiel überzeugen. Magdalena Huber aus Grödig steht als einzige Salzburgerin im Finale des Wettbewerbs "The Voice" in Wiener Neustadt. Einzig die Experten entscheiden, wer einen Plattenvertrag gewinnt.