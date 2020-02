Choristen aus ganz Österreich und Hunderte Kinder bringen das Musical "Martin Luther King" auf die Bühne der Salzburgarena.

Am Anfang war "We shall overcome". 6000 Menschen saßen in einer Mehrzweckhalle im westdeutschen Essen und sangen kollektiv mit, als der Chor auf der Bühne diesen Klassiker des Polit-Pop anstimmte. Aufmerksame Augenzeugin war Elfie Schweiger. "Dass das möglich ist, hat ...