Der Süden schickt Freude nach Salzburg

Auch wenn Museen zu sind, gibt es einiges zu schauen. Sogar ein bildlicher Ausflug nach Siena ist in der Weihnachtszeit möglich.

Der Blickfänger dieses Bildes der heilbringenden Nacht lässt uns mit seinem Dudelsack in Schottland wähnen. Doch diese Richtung wäre falsch. So wie da in Anbetracht eines immer wieder überraschend möglichen Neuanfangs der Himmel mit Licht, Musik und Schwung hereinbricht, macht sich in Salzburg eine farbenfrohe, heiter frömmige Italianità breit. Auch wenn dieses Gemälde schon an die 400 Jahre im Kapellenkranz der Franziskanerkirche hängt, ist der Konnex zur Herkunftsstadt seines Schöpfers noch immer rätselhaft. Warum Siena?

Rom wäre leichter ...