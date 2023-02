Der Weg zum Fleisch ist das Ziel

Verträgt sich ein Film über Tierschlachtung mit einer Live-Kochshow? Simon Tasek und Rudi Pichler bastelten daraus ein Erfolgsrezept.

Der Kontrast könnte nicht größer sein: In ästhetischen Zeitlupenbildern wird ein Lagerfeuer gezeigt, über dem ein ganzes Lamm in aller Seelenruhe gebraten wird. Gebrochen wird diese saftige Idylle von einer unruhigen Handkamera, die das Tier bis zu seiner blutigen Schlachtung in Gottes freier Natur begleitet. Aus diesem Spannungsfeld bezieht der Kurzfilm "Luxus" seinen Reiz.

"Es soll eine emotionale Erfahrung sein", sagt Simon Tasek über sein jüngstes Werk. Der Filmemacher aus Wagrain setzt sich semidokumentarisch mit dem Thema Lebensmittel ...