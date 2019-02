Der Zauberer von Oz zeigt sich in Leogang

Das Theater in Leogang und Saalfelden beginnt diese Woche im beheizten Zelt, bringt dann den VOLXommer und lockt die Kinder auf die Bühne.

Erstmals wird heuer in Leogang sowohl im Winter als auch im Sommer das Zirkuszelt aufgebaut, um darin Theater zu spielen. "Es wird ein sehr intensives Theaterjahr", sagt Martina Riedlsperger, Obfrau des Leoganger Kulturvereins Freiraum, der mehrere Veranstaltungen zusammen mit dem Theater Ecce organisiert.

Ab Donnerstag ist im beheizten Zelt bei der Asitz-Talstation die Wiederaufnahme des "Zauberers von Oz" zu sehen. Das Salzburger Theater Ecce, in dem auch Menschen mit Behinderung mitwirken, hat den Kinderbuchklassiker zum Stück mit viel Musik und Akrobatik umgearbeitet. Es erzählt von Dorothy, die samt ihrem Haus von einem Wirbelsturm in das Zauberland Oz getragen wird und sich dort auf die Suche nach dem Zauberer macht, der sie zurück nach Hause bringen kann. Die Aufführung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Riedlsperger sagt: "Wir hoffen, dass zu den ersten Aufführungen viele Leute kommen und für Mundpropaganda sorgen. Das ist bei uns noch sehr wichtig. Wenn es den Leuten gefällt, spricht es sich herum. Bei den früheren Produktionen war das Zelt fast immer voll." Bis 24. Februar gibt es elf Aufführungen. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr. Reinhold Tritscher vom Theater Ecce sagt: "Wir haben das Stück schon 40 Mal gespielt und wissen, dass es funktioniert. Sonst würden wir uns das nicht trauen."

Von 1. bis 18. August findet in Leogang und Saalfelden zum dritten Mal der VOLXommer statt. Zu sehen sind unter anderem eine Bearbeitung des "Sommernachtstraums", das Stück "Berghof", das sich mit Reha- und Kuraufenthalten beschäftigt, sowie die Komödie "Fettes Schwein". Außerdem gibt es wieder den einwöchigen Theaterworkshop für Kinder und Jugendliche, zu dem im vergangenen Jahr 80 Teilnehmer kamen. Neu ist die Gschnagga-Theaterwerkstatt für Kinder von 7 bis 12 ab 19. Februar im Nexus. Start ist um 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Fixiert sind zehn Termine, so Tritscher. "Mal schauen, was sich daraus entwickelt."