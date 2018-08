Der Zorn auf Trump dringt bis Saalfelden

Gitarrist Marc Ribot begeisterte zum Auftakt des Jazzfestivals Saalfelden.

Marc Ribot singt sich in Rage: "Der große Narr sagt, treib' es immer weiter", singt der New Yorker Jazzstar mit kehliger Stimme. Und seine Musiker verleihen den Zeilen mit zorngeladenem Spiel Nachdruck. Der Song, in dem ein Befehlshaber seinen untergebenen Soldaten immer weiter in den Sumpf schickt, bis sie beide bis zum Hals in Schwierigkeiten stecken, stammt eigentlich von Pete Seeger. In den späten 1960er Jahren wurde er zu einer Hymne gegen den Vietnamkrieg und die Politik des US-Präsidenten Lyndon Johnson.

Heute heißt Amerikas Präsident Donald Trump. Und Ribot hat gleichsam aus aktuellem Anlass Protestsongs hervorgeholt, denen er mit seinem exzellenten Trio (Jay Rodriguez, Nick Dunston, Nasheet Waits) neue Wut einhaucht. "Es sind Songs, die ich gerne auf den Demos gehört hätte, bei denen ich seit Trumps Wahl gewesen bin", sagt der Gitarrist und einstige Weggefährte von Tom Waits.

Beim Internationalen Jazzfestival Saalfelden demonstrierte Marc Ribot am gestrigen Eröffnungsabend (Freitag) auf der Hauptbühne, wie zeitgenössischer Jazz seine Dringlichkeit behaupten kann. Es war nach durchwachsenem Auftakt mit dem finnischen Trio Virta und Ulrich Drechslers "Liminal Zone" musikalisch der erste Höhepunkt des 39. Jahrgangs auf der Hauptbühne.

Spannendes fand sich an den ersten beiden Tagen aber auch wieder in der Nebenreihe Short Cuts: Am Freitag mit dem Quartett Lampedusa Lullaby, in dem die beiden Gitarristen Kalle Kalima und Frank Möbus mit kontrastreichem Spiel glänzten, oder auch am Samstag im Dialog zwischen dem österreichischen Schlagzeuger Lukas König und einer weiteren New Yorker Gitarrenikone: Elliott Sharp begeisterte mit intensiven Soundlawinen. Auf der Hauptbühne bot Pianistin Kaja Draksler mit Drummer Christian Lillinger und Bassist Petter Eldh für zarter gesponnene Kontraste.

Am Sonntag endet das Jazzfestival Saalfelden auf der Hauptbühne mit dem Projekt "Throw A Glass" von Erik Friedlander.