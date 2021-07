Designs von Porsche im Vogtturm

Das nun sanierte Museum in Zell bietet mehr Platz für Sonderausstellungen.

"F A" oder "Butzi" - das waren die Rufnamen von Ferdinand Alexander Porsche (1935-2012). Seine bekannteste Kreation war der Porsche 911.

Die berühmte Familie war einst von Deutschland nach Zell am See gezogen, als "Butzi" sieben Jahre alt war. 1972 gründete er - wieder zurück in Stuttgart - das "Studio F. A. Porsche". Zwei Jahre später verlegte der Enkel von Dynastie-Gründer Ferdinand Porsche den Standort seines Unternehmens in die Pinzgauer Bezirkshauptstadt. Hier bieten kreative Köpfe bis heute ihre ...