Dichtes kulturelles Treiben im Schloss Goldegg

Der 40. Geburtstag des Kulturvereins Schloss Goldegg Anfang Jänner wird ohne großen Festakt, dafür aber mit einem besonders feinen kulturellen Angebot gefeiert.

"Es gibt keinen Festakt", meint Cyriak Schwaighofer vom Kulturverein Schloss Goldegg. "Dafür haben wir versucht, möglichst viele besondere Veranstaltungen und Highlights im kommenden Jahr anzubieten."

Sollte nichts dazwischen kommen, so findet am 2. Jänner bereits das traditionelle Neujahrskonzert (20 Uhr) statt. Das Tango Grooving Quintett wird mit einem unverwechselbaren Stil aus Klassik, lateinamerikanischer Musik und Jazz begeistern. Am 8. Jänner feiert man den eigentlichen Geburtstag, an diesem Tag wurde 1982 der Kulturverein gegründet. Doch statt einer "richtigen" Feier ...