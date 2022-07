"Die Acts und Bühnen sind echt alle Hammer!": Das erwartet die Fans am Electric Love Festival

Über 160 Künstlerinnen und Künstler werden heuer auf den fünf Bühnen des Festivals auftreten. Die rund 180.000 Besucherinnen und Besucher erwarten im Jahr 2022 neben Musik und Stars der Szene auch aufwändig gestaltete Bühnen.

Benjamin Frings freut sich vor allem auf eine Sache: "Schöne Bühnen dürfen auf keinem Festival fehlen", sagt der Musikfan. Auf dem Electric Love Festival (ELF) auf dem Salzburgring wird er auf jeden Fall fündig: So lautet heuer das Motto "ColorfulPlayground". Jede Bühne - Stage genannt - ist mit verschieden Aufbauten und Scheinwerferlicht in unterschiedlichen Farben gestaltet. Bespielt werden die Bühnen von DJs und Musikproduzierenden aus aller Welt.

Neben einer coronabedingten Pause im Jahr 2020 und einer verkleinerten Version im vergangenen Jahr gibt es heuer wieder ein Festival in alter Form. Organisiert wird es seit 2013 von Revolution Events unter der Leitung von Manuel Reifenauer.

Das Festival verzeichnet nicht nur einen jährlichen Zuwachs an Besuchern, Künstlerinnen und Künstlern sondern vor allem eine Ausweitung der Bühnen. Besucher Simon Brühl aus Deutschland lobt bereits am ersten Tag das Festival: "Die Acts und Bühnen sind echt alle Hammer!"

Salzburger DJ Felice auf der Mainstage

Das Herzstück des Festivals, die Mainstage, ist die größte Bühne des Events und sticht jedes Jahr mit seinem Herz-Design passend zum Namen der Veranstaltung hervor. Namhafte DJs werden eingeflogen, um den Besucherinnen und Besuchern eine Mischung aus verschiedenen Elektrogenres wie EDM oder Hardstyle zu bieten.

Unter anderem wird das DJ-Pult auf der Mainstage von dem Salzburger DJ Felice bespielt, aber auch in der Szene bekannte Namen wie Armin Van Buuren, Paul Kalkbrenner oder Robin Schulz werden dieses Wochenende für gute Laune unter den Zuschauerinnen und Zuschauern sorgen.

Auch bei Regen können Besucher im Trockenen tanzen

Der Clubcircus bietet im Gegensatz zu den anderen Open-Air Bühnen ein Indoor-Festival Erlebnis. In der mit Lichtern durchfluteten Halle an der Motorsport-Strecke findet jährlich die Warm-up Party statt. Im Laufe des Wochenendes wird auf dieser Stage täglich zu anderen Sounds wie Techno, Bass-Musik oder House abgetanzt. Nicht umsonst wird die Bühne auch als "Soundchamäleon" bezeichnet.

Die Hard-Dance-Factory-Bühne ist die zweitgrößte Bühne und wird zum ersten Mal vom Veranstalter Revolution Event selbst organisiert. Hier gibt es bietet in den drei Tagen schnellere und härtere Sounds als die Mainstage. Die Jahre zuvor wurde die Bühne vom Musikveranstalter "Q-Dance" bespielt. Von dieser Musikrichtung ist Festivalbesucherin Katharina besonders begeistert. "Eigentlich ziemlich schade, dass Q-Dance nicht mehr dabei ist", sagt sie am Mittwoch auf dem Campingplatz Süd. Das trübt ihre Feierlaune aber nicht denn: "Hauptsache Hardstyle ist mit dabei." Ähnlich sieht das auch Florian Strasser aus Nußdorf: "Es gibt jetzt keinen bestimmten Act auf den ich mich freue, aber auf der Hard Dance Bühne finde ich mir bestimmt etwas, einfach weil ich die Musikrichtung mag."

Die Bühne lockt mit DJ Legenden wie Dr. Peacock und Sefa, außerdem wird dort zur Endshow am Samstag geladen.

Neuheit: Eine Höhle mit den schnellsten Beats

Der Heineken Starclub ist seit 2015 fixer Bestandteil des Festivals. Hier bekommen Newcomer der Elektromusik Szene eine Bühne. Auch steht hier die Interaktion mit dem Publikum im Mittelpunkt. Die Besucher können zu Genres wie Hip-Hop oder Rap feiern. Bettina Gipp aus Wien freut sich am meisten auf Finch. Er ist am Donnerstag auf der Bühne der Headliner.

Die Shutdown Cave feiert heuer ihr Debüt. Sie hat ihren Namen vom zweiten Festival das von Revolution Events im niederösterreichischen Zwentendorf organisiert wird, dem Shutdown Festival. Die Veranstalter haben einen Tunnel als Ort für diese Stage gewählt. Hier wird über das ganze Wochenende irrsinnig schnelle Musik mit über 200 Schlägen pro Minute (bpm) gespielt. Man nennt diese Stilrichtungen Frenchcore und Uptempo. Bekannte Acts wie Angernoizer und Spitnoise werden die Höhle am Wochenende mit ihren schnellen Sounds beleben. HK Music, Uptempo Produzent aus Bad Ischl, zeigt sich begeistert: "Es ist gut, dass auch eine Nische der elektronischen Musik beim Electric Love Festival Platz bekommt. Außerdem steigt somit unsere Vorfreude auf das Shutdown Festival im August." Die Personenanzahl in der Shutdown Cave ist aufgrund der Größe beschränkt.