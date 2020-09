Die Adventserenaden vermitteln Hoffnung

Die Traditionsveranstaltung im Gotischen Saal der Blasiuskirche trotzt der Pandemie.

Keine Pausen, personalisierte Karten, Abstand zwischen nicht zusammengehörigen Personen: Auch die Salzburger Adventserenaden im Gotischen Saal von St. Blasius müssen die Vorgaben für Kulturveranstaltungen in der Coronakrise umsetzen. Doch im Gegensatz zum Salzburger Adventsingen oder dem Salzburger Advent in der Andräkirche findet die zweitälteste Adventveranstaltungsreihe in der Stadt Salzburg heuer statt.

"Unsere Ausgaben bewegen sich in ganz anderen Dimensionen als jene anderer Veranstalter", begründet Veranstalter Harald Nerat die Entscheidung. "Wir haben alles die Zahl an Besuchern soweit reduziert, ...