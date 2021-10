Die Amsel zwitschert seit 60 Jahren

Festlicher Abend am Samstag, 9. Oktober, mit Sängern und Musikanten aus Salzburg, Oberösterreich, Bayern und Südtirol.

Die Amsel, behaupten Musikwissenschafter, ist eine Komponistin mit höchstem Potenzial, erstaunlich kreativ in der Erfindung, Kombination und Variation von Motiven. Wenn die älteste und nach wie vor bedeutendste Volkskulturveranstaltung im Alpenraum, das Bischofshofener Amselsingen, nun den 60. Geburtstag feiert, dann finden sich diese Prädikate in der sechs Jahrzehnte langen Geschichte eins zu eins wieder: kreativ, immer wieder anpassungsfähig und erfinderisch. Auf diese Weise festigte das Amselsingen einen festen Platz in der Szene über alle Zeiten.

Es mag erstaunen, ...