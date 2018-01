Die ARGEkultur kommt ins Stottern

Sebastian Linz überrascht beim Antrittsbesuch in Salzburg: Wenn er im März die Leitung der ARGEkultur übernimmt, dann soll das reibungslose Funktionieren dieses Kulturbetriebs ins Stottern geraten. So beginne das Denken.

Ein Jahr der Veränderung kündigte Markus Grüner-Musil für die ARGEkultur an. Diese Veränderung hat einen Namen: Sebastian Linz. Bei der ARGE-Programmpressekonferenz wurde der 37-jährige Bayer am Dienstag offiziell als Nachfolger von Grüner-Musil als künstlerischer Geschäftsführer vorgestellt. Linz, 1980 in Schwabach bei Nürnberg geboren, übernimmt die Leitung im März und will zunächst "wahnsinnig viel lernen". Er studierte Theaterwissenschaft, Neuere Deutsche Literatur und Germanistische Linguistik in München. Seit 2011 arbeitet er freiberuflich in den Bereichen Regie, Dramaturgie, Produktion und Kulturmanagement sowie Kulturvermittlung.