Die bärig "Querigen" aus dem Lungau

Über 30 Jahre gibt es sie schon. Sie sind frisch und erfrischend geblieben, die "Querschläger." Am Freitag spielt das Querschläger-Quartett bei der 50 Jahre Lions-Club-Lungau-Feier im Festsaal in Mauterndorf.

Sie sind ein Phänomen. Kritisch, humorvoll, heimatverbunden und trotzdem weltoffen. Vor 32 Jahren machten sich die Herren rund um Fritz Messner auf den Weg, um gegen das Einerlei anzusingen und in ihren Texten Fehlentwicklungen in ihrer Heimat und auf der Welt anzusingen. Die Querschläger, das sind aktuell Fritz Messner (Gesang, Gitarre, Gschichtln), Mathias Messner (Gesang, Gitarre), Reinhard Simbürger (Gesang, Gitarre), Fritz Kronthaler (Blasinstrumente), Thomas Binderberger (Schlagzeug), Franz Tannenberger (Keyboard), Nelli Neulinger (Bass). Das, was war, das, was ist - und ...