Die Blumengöttin hält der Wildnis stand

Ein 16-jähriger Gymnasiast kletterte über die Parkmauer von Leopoldskron und sprang in ein verwunschenes Fantasiereich.

Im Gestrüpp liegt die barbusige Göttin Flora mit einem Füllhorn voller Blüten. Aus einer blattlosen Baumkrone springt ein nackter Engel herab. In einem Gebüsch wird eine sich himmelwärts räkelnde Frau geraubt. Solche Bilder haben einen 16-jährigen Salzburger Gymnasiasten auf einem verbotenen Streifzug fasziniert: Eigentlich galt damals, Anfang der 1960er-Jahre, striktes Betretungsverbot für den Park von Leopoldskron. "No trespassing!", hieß es auf Schildern. Die versperrten Gitter und Mauern waren nur kletternd zu überwinden. "Also über die Mauer, ein Sprung ins Ungewisse, ...