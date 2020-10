5G? Bitte nicht. Denn am End' passiert das: Du schläfst am Abend als Mensch mit feinem Musikempfinden ein - und wachst am Morgen als Gabalier-Fan auf.

1947. In Roswell (New Mexico) stürzt ein UFO ab. Das sagt zumindest die Legende. In den Trümmern der fliegenden Untertasse überleben Außerirdische. Das behaupten Verschwörungstheoretiker. Sie behaupten sogar, es existierten Fotos dieser Wesen. Eines davon ähnle Greta Thunberg frappant. Und Greta wiederum wollte im Namen des Klimaschutzes unsere vertraute Welt zerstören. Uns das Fliegen verbieten lassen! Uns unsere schönen SUVs wegnehmen! Wer das von sich gibt? Die drei kreuzfidelen Weltverschwörer. Bekannt unter ihren bürgerlichen Namen Fritz Messner (ja, ...