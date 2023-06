Die Ewigkeit harter Gitarren

Unverwüstlich harte Rocker: Mit einem neuen Album dringt die Salzburger Band Speed Limit 40 Jahre nach ihre Gründung in neue Räume vor und gastiert live im Rockhouse.

Joe Eder sagt, dass er es "mit digitalen Sachen nicht so habe". Muss er nicht. Seine Gitarre liefert analogen, harten Rock. Seit langer Zeit. Das gilt auch für seine Bandkollegen Chris Angerer, Chris Pawlak und Hannes Vordermayer. Sie sind Speed Limit - und seit 40 Jahren sind sie eine Band, bei der man sich auf klare harte Töne, verpackt in gutes Songwriting und mit einem Instinkt fürs Melodiöse verlassen kann.

Stilistisch haben sie einen klaren Weg. Man rennt die Tür ein und im Raum dahinter entsteht ein Strom aus harten Klängen, der auf unverwüstlicher Tradition zwischen mitreißendem Hard Rock und scharfgeschliffenem Heavy Metal basiert. Die Band freut sich aber im Moment auch über einen anderen Raum, der sich ihr erschließt: Über eine paar zehntausend Klicks für das Video ihres Songs "Hit the Wall" sind nach wenigen Tagen zusammengekommen. Breiter Rock kommt einem da entgegen. Bass und Schlagzeug legen ein wummerndes Fundament. Manchmal prescht eine Gitarre nach vorne. Wie ein Klassiker zwischen Hard Rock und Metal klingt der Song. Doch der ist ganz neu.

Sechs Jahre nach ihrem letzten Album erscheint heute, Freitag, ein neues Werk. "Cut a Long Story Short" heißt es. "In ein paar Tagen so viele positive Reaktionen", freut sich Eder. Das Album kommt erstmals auch auf allen digitalen Kanälen heraus. Gerne hätte die Band neben der CD auch eine Vinyl-Version angeboten. Die Wartezeit in den Presswerken beträgt derzeit aber bis zu einem Jahr. Das Digitale hingegen geht flott um die Welt. Rezensionen über das neue Album gibt es schon aus Kanada, Ägypten, Australien und freilich Deutschland. Diese große Resonanz liegt auch an einem Wechsel des Labels.

Im vergangenen Dezember unterschrieben Speed Limit einen langfristigen Plattenvertrag beim Independentlabel NRT-Records Baden-Württemberg. Es wird auch der Backkatalog zugänglich gemacht. "Vor allem hat das Label ein hohe Kompetenz im digitalen Bereich", sagt Eder über den Grund für den Wechsel.

"Wir arbeiten einfach an etwas, das uns Freude macht", sagt Eder über die lange Bandgeschichte. Fünf Jahre nachdem die Band aus einer Fusion der Bands Ampere und Speed Limit entstanden war, war er 1989 eingestiegen. Damals wurde die Band von der Zeitschrift Rennbahn-Express zur besten Metal-Band des Landes gewählt. Das war eine Zeit, als noch Fachleute über österreichische Musikpreise entschieden und nicht PR-Mitarbeiter und Formatradio-Macher. In der Jury saßen damals Gene Simmons von Kiss und Bruce Dickinson von Iron Maiden. Im Jahr zuvor hatte die Band mit dem Song "Lady" vom Minialbum "Prophecy" internationale Chartplatzierungen. Schluss war dann 1994. Es war die Zeit nach Grunge. Heavy Metal und Hard Rock hatte es zu dieser Zeit schwer. Im damals ganz neuen Salzburger Rockhouse gab es ein Abschiedskonzert. Doch es gab eine Wiedergeburt des harten Genres. 2008 kam es auch zu einer Reunion von Speed Limit. Seither wird bei den immer noch wöchentlichen Band-Probetreffen "keine neue Welt erfunden", sagt Eder. "Wir machen einfach konsequent und kontinuierlich weiter".



Album: Speed Limit "Cut a Long Story Short" (NRT Records). Live: 17. Juni/Salzburg, Rockhouse.