Die ganze Welt auf der Freiluftbühne

"Die Reise in 80 Tagen um die Welt" ging bis Amerika, dann begann es zu schütten. Der Besuch lohnte sich trotzdem voll und ganz.

Ein spielfreudiges und bestens eingestimmtes Ensemble, eine hervorragende und weltbekannte Romanvorlage und das pittoreske, anregende Ambiente der Freiluftbühne: Alles war am vergangenen Mittwoch für ein großes Theaterfest bereitet. Vorfreude und Erwartungshaltung des Publikums waren groß, noch dazu, da es sich um die erste Aufführung nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause handelte. Den hohen Erwartungen wurde voll entsprochen, die Handlung nahm rasch an Fahrt auf, die Schauspieler - wie in St. Veit gewohnt, viele bereits von den Vorjahren gut bekannte Gesichter und ...