Die Halleiner "Ynselzeit" geht in die zweite Runde

Ab Anfang September wird die Pernerinsel wieder zum Schauplatz eines dreiwöchigen Kulturfestivals mit Veranstaltungen aus allen möglichen Richtungen.

Als Österreich im Frühsommer 2020 im ersten Lockdown verharrte, war die Kunst- und Kulturszene zum Stillstand verdammt. Prozesse und Formate mussten völlig neu gedacht werden.

Diese Zeit nutzten Kerstin Klimmer und Rüdiger Wassibauer von der Schmiede Hallein, um intensiv über die eigene Positionierung in der Kulturszene nachzudenken. "Eine unserer zentralen Fragen war, was können wir tun, um die Künstlerinnen und Künstler in unserem Netzwerk zu unterstützen?", sagt Schmiede-Projektleiterin Kerstin Klimmer. Heraus kam die "Ynselzeit", ein über zwei Monate ...